Dopo circa due secoli rivede la luce la musica del Compositore geracese Paolo Savoja

20 Dicembre 2022 10:15

Torna in vita dopo circa due secoli la musica del compositore geracese dell’ottocento Paolo Savoja ad opera della Clarinettista geracese Barbara Franco accompagnata al Pianoforte da Andrea Nania. La pubblicazione e la distribuzione è stata affidata alla Macrì Productions, che su tutte le piattaforme digitali ha presentato una bella pagina di storia musicale finora sconosciuta d’ora in poi fruibile in ogni parte del mondo. I musicisti Barbara Franco e Andrea Nania hanno inciso il Concerto sull’Opera Un ballo In Maschera di Paolo Savoja con l’intento di contribuire a descrivere quella Calabria e quel Sud che solitamente non vengono raccontati e per ribadire che la Locride, la Calabria ed il Sud in genere possono e devono essere menzionati principalmente per la loro positività. Il concerto presenta notevoli difficoltà tecniche richiedendo agli esecutori particolari capacità musicali e virtuosistiche. Barbara Franco si è laureata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica statale “F. Cilea” di Reggio Calabria, di recente ha conseguito la Laurea in Musica Antica e strumenti storici presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, prima Clarinettista in Calabria che ha seguito questo particolarissimo corso di Laurea.

È docente Titolare della Cattedra di Musica presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Gerace, in passato ha collaborato con il Teatro dell’Opera di Roma e con l’Orchestra “Mosaico Barocco” di Venezia. Andrea Nania inizia lo studio del pianoforte all’età di 10 anni sotto la guida del M°. Enrico Currao, proseguendo poi, nel 1996, con il M°. Rosa Inarta. Nel 1997 viene ammesso al 9° anno della Scuola di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia dove si laurea nel 1999 sotto la guida del M°. Francescantonio Pollice. Paolo Savoja è stato un Compositore di musica teatrale e sacra. Figlio di Emanuele, gioielliere, e di Maria Antonietta Manfroce, sorella del compositore Nicola Antonio, nasce a Gerace il 17 agosto 1820 e muore a Napoli il 1897. Nel 1839, si trasferisce a Napoli, dove inizia gli studi musicali presso il Real Collegio di Musica (che in seguito diventerà il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella”) sotto i Maestri Ruggi, Zingarelli, Donizetti e Mercadante. A Napoli al Teatro Nuovo, nel 1856 rappresenta la sua prima Opera Un Maestro di musica e un poeta” un’opera giocosa in tre atti su libretto di Gaetano Miccio.

Dal 1842 al 1858 fu capomusica militare e nel 1861 venne nominato capomusica della Banda della Settima Legione della Guardia Nazionale di Napoli. Scrisse numerose composizioni per orchestra.