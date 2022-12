Domani la presentazione del calendario Lions Messina Host 2023

20 Dicembre 2022 09:06

Si svolgerà domani 21 dicembre 2022, alle ore 9.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la presentazione del calendario Lions Messina Host 2023 che avrà per tema “Le Fontane nella Città Nuova”. L’evento, inserito nel progetto “Messina la Città Nuova”, è organizzato dalla 1^ Direzione Servizio Turismo della Città Metropolitana di Messina, dal Lions Club Messina Host, in collaborazione con l’Assessorato Turismo, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Messina e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII di Messina, con il supporto storico ed architettonico della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina. L’edizione di quest’anno ha visto il coinvolgimento dei giovani dell’associazionismo messinese e degli studenti delle ultime due classi degli Istituti superiori di secondo grado del territorio che hanno realizzato gli elaborati fotografici.

Alla conferenza stampa parteciperanno: il Sindaco Metropolitano di Messina, Federico Basile; la Segretaria Generale della Città Metropolitana di Messina, Rossana Carrubba; l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Messina, Enzo Caruso; il Provveditore agli Studi, Stello Vadalà; il Dirigente al Turismo della Città Metropolitana di Messina Anna Maria Tripodo; il Presidente del Lions Club Messina Host, Santino Morabito; per la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, la Soprintendente Mirella Vinci e la storica dell’arte Virginia Buda. Al termine dell’incontro, si procederà alla consegna degli attestati di partecipazione agli studenti delle sette scuole superiori e ai ragazzi delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.