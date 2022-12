Reggio Calabria, è la serata dei Bronzi: ecco il docu-film “Il tesoro ritrovato” sulla Rai | VIDEO

16 Dicembre 2022 23:07

E’ la grande serata dei Bronzi di Riace. Da oggi, 16 dicembre, è online su Rai Play il docu-film “Bronzi di Riace – Il tesoro ritrovato”, in seconda serata sempre oggi anche su Rai 3 e in replica venerdì 30 dicembre alle 15.30. Il video (che si trova in basso), coprodotto da Regione Calabria e Calabria Film Commission, si inserisce nell’ambito della docu-serie original Rai Play “Ossi di seppia” e rientra nell’ampio programma del Cinquantenario sulle due statue.

Protagonisti del documentario sono Nuccio Schepis, restauratore dei Bronzi, e Swamy e Grecia Rotolo, già interpreti del film “A Chiara” di Jonas Carpignano. Questa l’introduzione che Rai Play associa al docu-film, della durata di 38 minuti: “La Calabria è una terra magica, piena di miti e di leggende, questa è una di quelle, ce l’ha restituita il mare. Un viaggio onirico e sognante per far rivivere i miti e le leggende che aleggiano attorno ai bronzi di Riace. A 50 anni dal loro ritrovamento il restauratore Cosimo Schepis ci mette faccia a faccia con i bronzi e ci racconta la loro storia, mentre Swamy Rotolo, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista, esplora insieme alla sorella Grecia la Calabria alla ricerca dei mille tesori che ancora la Magna Grecia nasconde”. Di seguito il link al video.