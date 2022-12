“Dobbiamo averne cura”: la presentazione al ritrovo Don Minico di Messina

6 Dicembre 2022 09:05

Promosso dalla Società in house MessinaServizi Bene Comune in sinergia con l’Amministrazione comunale, oggi, martedì 6, alle ore 10, al ritrovo Don Minico, alla presenza del Sindaco Federico Basile, la Presidente della Partecipata comunale Mariagrazia Interdonato unitamente alla governance societaria presenterà ai giornalisti il progetto “Dobbiamo averne cura”. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente attraverso un contest realizzato dagli studenti degli istituti scolastici cittadini con l’obiettivo di fornire suggerimenti utili ai messinesi in tema di rispetto dell’ambiente.

Il contest consiste nella realizzazione di disegni da parte degli studenti che saranno poi collocati in prossimità dei depositi di rifiuti abbandonati in strada, corredati da messaggi ad hoc, rivolti a coloro che si rendono protagonisti di comportamenti poco civili.