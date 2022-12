Disponibile il nuovo numero di “Forza Reggina”: “Andiamo a comandare” | PDF

7 Dicembre 2022 10:28

Nuova gara casalinga e nuovo numero di “Forza Reggina”. Lo storico periodico a tinte amaranto torna nelle edicole ma torna anche sulle nostre pagine, a colori, nel file PDF da scaricare qui di seguito. “Andiamo a comandare” è il titolo di questo download, richiamando a una storica canzone recente di cui fece tesoro Inzaghi nel giorno di presentazione come nuovo tecnico del Brescia, quello stesso Brescia di cui si è “vendicato” (sportivamente parlando) domenica, battendolo in casa propria in seguito a una prestazione schiacciante. Di seguito il numero da scaricare.