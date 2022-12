Il discorso di Agnelli agli azionisti: “ho operato bene. Dimissioni? Juventus viene prima di tutto”

27 Dicembre 2022 10:36

“Faccio i migliori auguri al prossimo presidente Ferrero e al nuovo amministratore delegato Scanavino. Farò ulteriori riflessioni in occasione dell’assemblea del 18 gennaio“. Inizia così il discorso di Andrea Agnelli nell’ultima assemblea degli azionisti della Juventus del 2022. “Mi sono impegnato al massimo per ottenere i risultati migliori – aggiunge – La scelta di dare le dimissioni non è stata facile ma l’ho presa in modo convinto e in piena serenità“.

“La società è chiamata a difendere la propria posizione. Io personalmente ritengo di avere operato bene in questi anni e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Ciononostante ho ritenuto opportuno dare un passo indietro in modo che le scelte non fossero condizionate dal un mio coinvolgimento. La Juventus viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine“, conclude.