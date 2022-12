Crotone: bando di gara per i lavori di messa in sicurezza della SS106

30 Dicembre 2022 13:44

Pubblicato oggi, venerdì 30 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara Anas (Gruppo FS Italiane) dei lavori di messa in sicurezza della strada statale 106 ‘Jonica’, dal km 238,000 (aeroporto S.Anna) al km 241,700 (svincolo Papanice), in provincia di Crotone, rientrante tra le competenze del Commissario straordinario per il potenziamento della statale Jonica. L’appalto – con un importo lavori e servizi complessivo di circa 28.68539,861 milioni di euro – rientra nel piano di manutenzione e messa in sicurezza della statale, al fine di ridurre l’incidentalità, razionalizzare gli accessi privati attualmente presenti nel tratto in oggetto, razionalizzare il sistema di raccolta acque di piattaforma e di versante/scarpate e migliorare l’inserimento paesaggistico dell’opera. Il progetto prevede anche il risanamento di un dissesto che interessa la piattaforma stradale. La durata del contratto di appalto è pari a 1270 giorni. L’intervento, dell’estesa di circa 6,5 km, ricade interamente nel territorio della provincia di Crotone, nei comuni di Isola di Capo Rizzuto, Cutro e Crotone Anas aggiudicherà l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, in modalità telematica e corredate della documentazione richiesta, a pena di esclusione entro le ore 12:00 di mercoledì 15 febbraio 2023, attraverso il Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it.