Crosetto in Calabria, Wanda Ferro: “grande attenzione del governo nazionale verso la nostra regione”

19 Dicembre 2022 15:22

“La visita istituzionale in Calabria del ministro della Difesa Guido Crosetto – è un ulteriore segnale di grande attenzione del governo nazionale verso la Calabria, in particolare sul tema della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata”. E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato all’Interno on. Wanda Ferro, presente insieme al ministro Crosetto all’incontro istituzionale nella sede della Legione Carabinieri Calabria.

“La decisione del ministro di visitare insieme al comandante generale gen. Teo Luzi i reparti dell’Arma, oltre che alcuni territori dal forte valore simbolico, è la dimostrazione della volontà di affermare la forte presenza delle istituzioni in Calabria e assicurare l’impegno dello Stato con tutte le sue articolazioni – a partire dai ministeri della Difesa e dell’Interno – per combattere la ‘ndrangheta e garantire condizioni di libertà e sicurezza al tessuto economico e sociale della regione”, conclude Wanda Ferro.