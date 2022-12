Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, ci siamo: le cifre assurde e il progetto Mondiali 2030

30 Dicembre 2022 20:53

Dopo Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo ha trovato il suo nuovo club. Svincolatosi dai Red Devils dopo la poco fortunata seconda partentesi inglese della carriera, secondo il sito arabo “Al Arabiya”, il fuoriclasse portoghese si appresta a vestire la maglia dell’Al Nassr. La firma sul contratto, secondo gli arabi, sarebbe già avvenuta: un accordo da 70 milioni l’anno per 2 anni e mezzo, 200 in totale compresi gli sponsor e introiti legati all’immagine.

Dalla Spagna la firma viene smentita, ma secondo ‘Marca’ “al 99% l’operazione può dirsi conclusa“. L’ufficialità potrebbe arrivare già domani. In Arabia Saudita CR7 troverebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Il campione lusitano giocherebbe fino ai 40 anni, per poi continuare nelle vesti di testimonial per il Mondiale del 2030 al quale l’Arabia Saudita vuole presentarsi con una candidatura impossibile da rifiutare.