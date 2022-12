Cosenza: la commedia musicale “Van Gogh Cafè” al Teatro Rendano | INFO

6 Dicembre 2022 11:44

Il 24 e 25 febbraio 2023 nello storico Teatro Rendano di Cosenza presenteremo in unica Prima Assoluta in Calabria lo spettacolo “Van Gogh Cafè”, per celebrare il 170° Anniversario della nascita del celeberrimo pittore olandese Vincent Van Gogh. Oltre ai serali delle ore 21:00, sono previsti spettacoli per le scuole alle ore 10:00.

“Van Gogh Cafè” è un’Opera Teatrale-Musicale scritta e diretta da Andrea Ortis, firma eclettica nel panorama del musical italiano, con la consulenza artistica di Gianni Musacchio. L’eccezionale spettacolo si avvale di Orchestra dal vivo, Corpo di Ballo e di uno spazio scenico allargato alla platea. In circa due ore racconta alcuni momenti focali della vita del celeberrimo pittore olandese, i nodi più interessanti della sua arte pittorica, immergendo il pubblico in grandi proiezioni animate 3D che avvolgono spettatore e scena, trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”. Lo spettatore si trova, così, immerso dentro i quadri di Van Gogh, nella Parigi di metà ‘800, nelle lande desolate del Borinage o nei parchi parigini dell’en plein air, nelle assolate campagne di Arles o tra i vicoli di una formicolante Montmartre. Oltre ad alcuni dei più famosi dipinti, le proiezioni riguardano anche molti schizzi e bozzetti originali.

Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi: Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand, per citarne alcuni. Il viaggio nel tempo è scandito in tre macro-periodi importanti nella vita del pittore: quello Olandese, culminato con il dipinto “I mangiatori di patate”, quello Parigino e l’ultimo, quello dell’esplosione del colore ad Arles e della sua prematura scomparsa.

Per gli SPETTACOLI MATTUTINI riservati soltanto e alle SCUOLE, il prezzo del biglietto è di € 15,00 a studente, con gratuità per 1 docente ogni 15 studenti (fino ad esaurimento posti) .

Per prenotarsi e partecipare, seguire le seguenti indicazioni:

inviare la seguente scheda compilata e firmata agli indirizzi di posta elettronica: info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com;

la seguente scheda compilata e firmata agli indirizzi di posta elettronica: e effettuare con unico bonifico il relativo saldo all’Iban o possibili altre modalità da concordare e inviarne copia ai suddetti indirizzi. Il settore dei posti sarà assegnato in ordine cronologico di pagamento ;

con il relativo saldo all’Iban o possibili altre modalità da concordare e ai suddetti indirizzi. ; ritirare i biglietti presso la biglietteria del teatro la mattina dello spettacolo, esibendo copia del bonifico (o presso gli Uffici Pegna, previo accordo).

Per ogni informazione: dottoressa Giusy Leone (tel. 0968441888 – shownetsrl@gmail.com).