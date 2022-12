Cosenza: un annullo per i 210 anni della Camera di Commercio

14 Dicembre 2022 15:16

Poste Italiane ha attivato per venerdì 16 dicembre, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “210° anniversario Istituzione Camera di Commercio di Cosenza – 16.12.2022 – 87100 Cosenza Veneto”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito la sede della Camera di Commercio, ubicata in via Calabria, 33, a Cosenza. L’annullo postale è stato richiesto da Promo Cosenza Azienda speciale Camera di Commercio. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Cosenza, via Vittorio Veneto, 59 – 87100 Cosenza (tel. 0984-819313).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.