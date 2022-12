Cosenza: lotta all’inquinamento con controlli e sanzioni, in azione la Polizia Provinciale

10 Dicembre 2022 10:24

Gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza su precise disposizioni del Comandante Rosario Marano, hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali in numerose aree costiere, collinari e montane della vasta provincia cosentina. Molto proficua l’attività sulla Sila, con gli agenti provinciali in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, che hanno portato a termine numerosi controlli ed accertamenti che in breve tempo hanno già consentito di sanzionare diverse decine di persone per violazioni al “Testo Unico Ambientale” ed in specifico alla tutela delle acque dall’inquinamento e in materia di gestione di rifiuti.

Diversi gli accertamenti e le violazioni in materia di scarichi non autorizzati, inoltre, grazie ad accurate ispezioni, appostamenti e controlli, altri soggetti, sono stati sanzionati per l’illecito abbandono di rifiuti di vario genere in alcuni casi perpetrati in aree naturalistiche di pregio e finanche nel territorio del Parco Nazionale della Sila. I trasgressori, oltre ad essere sanzionati, hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti con il ripristino dello stato dei luoghi.

Sempre nell’ambito delle predette attività di controllo del territorio silano, gli agenti hanno sanzionato un uomo che aveva eliminato degli arbusti in violazione alle disposizioni regionali in materia. Controlli dunque a vasto raggio, portati a termine anche in luoghi interni e isolati dove spesso la vigilanza risulta più difficile. Le attività di polizia ambientale e di tutela del patrimonio naturalistico della vasta provincia cosentina proseguiranno anche nei prossimi giorni.