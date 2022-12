Cosenza: crolla il controsoffitto nell’aula consiliare

5 Dicembre 2022 13:15

Una parte del controsoffitto della sala del Consiglio comunale di Cosenza è crollata e i frammenti sono precipitati sui banchi dei consiglieri solitamente occupati dai rappresentanti della maggioranza. Non ci sono stati danni alle persone. L’aula in quel momento, infatti, era deserta nonostante fosse in programma una riunione della commissione Urbanistica che è stata successivamente spostata nella sala pre consiliare. I calcinacci che si sono staccati dalla copertura interna dell’aula, vicino ad una delle tante prese d’aria, sono finiti in parte sui banchi dove siedono i consiglieri e in parte sul pavimento.