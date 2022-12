Cosenza: all’Unical arriva Tullio De Piscopo

1 Dicembre 2022 14:05

JazzAmore ritorna al Teatro Auditorium Unical: domani sera va in scena Tullio De Piscopo, leggenda partenopea che con le sue bacchette ha incantato musicisti del calibro di Chet Baker e Astor Piazzolla. Il batterista presenta il due dicembre, unica data in Calabria, a Rende lo show “Dal blues al jazz…con andamento lento”, excursus lungo una carriera cominciata dalle prime esperienze con le compagnie di avanspettacolo, la Milano dei primi anni ’60 al Capolinea sino ai festival d’oltreoceano assieme ai grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding.

L’artista che conta oltre trenta fra album e raccolte, un vastissimo repertorio di collaborazioni con altri grandi nomi della musica nazionale e internazionale, proporrà brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, accanto a intramontabili pagine musicali di standard jazzistici e i successi provenienti dal suo repertorio pop con l’atmosfera dei caldi suoni di Napoli.