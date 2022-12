Corteo “Reggio è morta”, altra adesione: parteciperà pure l’Associazione Culturale “Da Domani”

2 Dicembre 2022 11:34

“Come Associazione Culturale “Da Domani” comunichiamo che aderiremo al corteo di protesta popolare “NON NE POSSIAMO PIÙ, REGGIO È MORTA”, che si terrà sabato 3 dicembre alle ore 17, con partenza alle ore 17 da Piazza De Nava”. Arriva un’altra adesione alla manifestazione di domani a Reggio Calabria centro: il corteo, che si sarebbe dovuto tenere sabato scorso, è stato rinviato causa maltempo e si terrà appunto domani. Sono diverse le Associazioni che hanno già annunciato pubblicamente di partecipare, a cui si è aggiunta per ultima l’Associazione “Da Domani”.

“Scopo di “Da Domani” – si legge nella nota – è sempre stato quello di promuovere attività socioculturali e in questo contesto è diventato persino un’impresa organizzare un evento di promozione culturale. Neanche per il Santo Natale si è voluto dare luogo ad un’attività per la valorizzazione della Villa Comunale, per dare gioia alle famiglie e, soprattutto, ai bambini. È tempo di far sentire forte la voce del popolo. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente per dare un segno tangibile del dissenso che la gente comune prova perché vessata da un’istituzione inesistente”, conclude il Presidente, Ing. Giuseppe Andrea Maiolo.