Reggio Calabria si mobilita per il grande corteo: “niente partiti, hanno fallito. Domani decide il popolo”

2 Dicembre 2022 13:31

Manca sempre meno alla grande e attesa mobilitazione al centro di Reggio Calabria prevista per domani, sabato 3 dicembre. Già da un po’ c’è molta attenzione intorno a questa protesta popolare, inizialmente programmata per sabato scorso ma poi rinviata a causa del forte maltempo che ha colpito anche la città dello Stretto in quei giorni. Adesso è tutto pronto: domani, alle ore 17:00, il corteo partirà da Piazza De Nava per arrivare fino a Palazzo San Giorgio, simbolo di quell’Amministrazione di cui i cittadini si sono definiti “stanchi” nei vari comunicati delle Associazioni pubblicati in questi giorni. Sono tante, infatti, le comunità, le Associazioni e i Comitati che hanno annunciato di aderire alla manifestazione, organizzata da Manlio Mascalchi Calveri, Presidente del Comitato Quartiere Centro Storico Giuseppe De Nava nonché proprietario dello storico negozio d’abbigliamento sito sul Corso Garibaldi. “Siamo preoccupati della situazione che esiste in questo ambito – rivela Calveri a StrettoWeb – è un problema generale. Non c’è – e si vede – la volontà di risollevare questa città, che è morta. La manifestazione di domani è per protestare spiegando che è il popolo a soffrire”.

L’imprenditore ci tiene a precisare che si tratta di una manifestazione apartitica: “non ci sono riferimenti a partiti domani, perché i partiti qui a Reggio Calabria hanno fallito“. E spiega qual è l’obiettivo della protesta: “costituire subito un nuovo Governo, andare a nuove elezioni”, facendo intendere che l’intenzione è la nascita di un movimento civico. “L’Amministrazione è fallita. Anche a livello dirigenziale non hanno le competenze adatte al proprio lavoro, si vede. C’è una frana totale, bisogna rivedere tutto l’organico. Questi non rappresentano nessuno, vivono là solo per un proprio soddisfacimento. Il Sindaco Falcomatà ha detto che bisogna resistere? Sì, resistere per morire ancora prima”, ha confessato Calveri ridendo. “Bisogna andare subito a nuove elezioni perché non si può andare avanti così”. Di seguito l’intervista completa.