Corteo Reggio, l’ex Assessore Sergi: “mai vista così tanta gente in piazza a protestare, riflettete”

3 Dicembre 2022 21:32

“Bene cari signori della sinistra: REGGIO HA PARLATO!! Il rinvio forzato, la pioggia ed il vento non hanno fermato i cittadini che sono accorsi numerosi, molto più delle più rosee aspettative, a rappresentare il loro dissenso nei confronti di questi signori che ci amministrano da tanti anni. Da stasera è ancora più chiaro ed evidente che i Reggini non vi vogliono più. A mia memoria (non sono un ragazzino) non si è mai vista tanta gente in piazza a protestare, il resto sono chiacchiere, i fatti sono questi. FATELA UNA RIFLESSIONE…”. E’ quanto scrive su Facebook l’ex Assessore reggino di CentroDestra Giuseppe Sergi.