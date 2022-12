Coppa Italia Serie C, Foggia “ammazza-calabresi”: dopo il Crotone fa fuori anche il Catanzaro

7 Dicembre 2022 16:59

Prima sconfitta per il Catanzaro (2-0), costretto a salutare la Coppa Italia Serie C in quel di Foggia. Poco male, considerando il cammino da schiaccia-sassi in campionato. E proprio da Foggia, tra qualche giorno, dovrà riprendere la corsa dei ragazzi di Vivarini nel torneo. Quello stesso Foggia che si può definire “l’ammazza-calabresi”, considerando che ha fatto fuori oggi i giallorossi (in campo con tante seconde linee) dopo aver eliminato agli ottavi il Crotone, sempre allo Zaccheria e sempre per 2-0. Ora per i rossoneri si aprono le porte della semifinale, mentre Sounas e compagni ripartiranno sempre dalla città pugliese lunedì sera.