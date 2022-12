Copagri Calabria: inaugurata nuova sede a Cirò Marina

20 Dicembre 2022 20:06

I presidenti della Copagri Calabria Francesco Macrì e della Copagri Crotone Salvatore Pignataro hanno tenuto oggi a battesimo, alla presenza di numerosi produttori agricoli del territorio, una nuova sede della Confederazione Produttori Agricoli situata a Cirò Marina e guidata da Patrizia Mangone. La sede si trova in via Avellino 9. “Con l’odierna inaugurazione – ha detto Macrì – prosegue il percorso di crescita della Copagri Calabria e soprattutto si allarga e si rafforza la nostra presenza sul territorio della Regione, condizione fondamentale per assicurare servizi sempre più completi alle aziende agricole, grazie anche a una diffusione sempre più capillare e articolata nelle diverse province”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova sede, che nasce in uno dei territori maggiormente vocati dell’intera Regione, una zona dalla quale dipende la grandissima parte della produzione vitivinicola regionale; è proprio per questo che puntiamo a far diventare l’ufficio di Cirò Marina un vero e proprio punto di riferimento per il settore vitivinicolo regionale”, ha affermato Pignataro.

Foto di repertorio