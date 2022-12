Messina, Coop Utopia interviene al Congresso Provinciale FLAI CGIL sui diritti dei lavoratori stranieri nella filiera agricola

17 Dicembre 2022 15:05

Gli effetti dello sfruttamento dei migranti sui lavoratori nella filiera agricola al centro dell’intervento di ieri, venerdì 16 dicembre, di Coop Utopia al congresso provinciale di FLAI CGIL di Messina. Da poco più di un anno, la cooperativa Utopia sta portando avanti, insieme alla Federazione Lavoratori Agro Industria, il progetto di contrasto al caporalato Di.Agr.A.M.M.I (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’integrazione e il Lavoro Giusto) realizzando interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento in agricoltura mediante il protagonismo dei soggetti istituzionali, delle parti sociali ed economiche e del Terzo settore.

Nell’ambito dei Diagrammi Sud, Utopia fornisce un contributo importante in provincia di Messina con attività di lavoro di strada, di presa in carico integrata e orientamento al mercato del lavoro dei beneficiari con due PAS (Punto Accesso Servizi) – nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo – e curando, inoltre, una interlocuzione con INPS provinciale per la promozione della RELAQ (Rete Lavoro Agricolo di Qualità).

“Diagrammi è solo apparentemente un progetto per i migranti – afferma Erika Bucca, coordinatrice di Diagrammi Sud per ATS Sicilia – perchè lottare per un lavoro dignitoso dei cittadini stranieri vuol dire contribuire ad un equilibrio concorrenziale del mercato del lavoro per tutti. A chi pensa ‘gli stranieri ci rubano il lavoro’, ricordiamo che questo accade quando lavorano in nero, accettano condizioni di lavoro degradanti, o una paga misera, ‘ci rubano il lavoro’ quando non hanno altra scelta che accettare queste condizioni, per questo un lavoro più giusto per loro è più giusto per tutti“.

Inoltre, giovedì scorso, Utopia ha preso parte alla cabina di regia sulla RELAQ, che si è svolta al Castello Gallego di Sant’Agata di Militello; un momento di concertazione significativo tra pubblico, privato, associazioni di categoria per discutere dei benefici sociali, oltre che economici, di una gestione aziendale rispettosa soprattutto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. Il progetto Di.Agr.A.M.M.I di Legalità a Centro-Sud è approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche d’integrazione all’interno dell’Avviso 1/2019.