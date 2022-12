Reggio Calabria, il 28 dicembre la convocazione del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

23 Dicembre 2022 15:31

Ai sensi della. 39 del D, Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 28.12.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 29.12.2022 alle ore 9.00.