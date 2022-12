Consulta regionale per la cooperazione: riconfermata Lidia Chiriatti di Nuova U.N.C.I Calabria

20 Dicembre 2022 12:31

E’ di poco fa la notizia che annuncia che il Governatore della Calabria Occhiuto ha scelto i nuovi componenti della Consulta regionale della cooperazione istituita dalla legge regionale 13/79. Riconfermata per U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) la dott.ssa Lidia D. Chiriatti, presidente della Nuova UNCI Calabria, che è lieta di dare la notizia alle proprie associate.

“La consulta regionale per la cooperazione persegue, tra gli altri, lo scopo di favorire la partecipazione del sistema cooperativo calabrese alla programmazione regionale ed è per tale ragione che – sottolinea il Presidente Chiriatti – l’impegno che garantirà l’UNCI sarà messo a servizio delle proprie associate e dell’intero movimento cooperativo. La consulta – continua Chiriatti – è uno strumento nelle mani dei cooperatori e la federazione UNCI sarà rappresentativa di tutti coloro che credono nelle finalità mutualistiche della cooperazione che, tenendo sempre ben presente i capi saldi sui quali si fonda, deve riuscire ad affermarsi come forma imprenditoriale, presente nei principali settori produttivi della Regione Calabria, che unisce il “fare impresa” a finalità non lucrative ma mutualistiche.

Imminenti sono le festività natalizie e la Nuova Unci Calabria, nell’augurare alle proprie associate e all’intero movimento cooperativo un Natale di pace e serenità, è lieta di mettere sotto l’albero di ogni cooperativa un dono, fatto di impegno, tenacia e competenza, che garantirà al movimento cooperativo la rappresentatività che merita“.