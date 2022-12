Consegnate oggi alla città dal Soroptimist Club Messina le targhe sull’installazione Sirenidi

6 Dicembre 2022 17:12

Il Soroptimist Club Messina ha consegnato oggi alla città le targhe sull’installazione ‘Sirenidi’ lungo rampa della colomba che collega Piazza Basilico al Santuario di Montalto. All’inaugurazione ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, l’Assessore alla Cultura a al Turismo Enzo Caruso che ha invitato gli studenti dell’Istituto Modica presenti a conoscere ed esplorare la propria città per poter essere loro a guidare i turisti nella scoperta dei tesori cittadini. La presidente del Soroptimist Linda Schipani, che ha voluto ringraziare il Sindaco Federico Basile e l’Amministrazione intera, per avere accolto questa proposta del Soroptimist, ha presentato tutti gli artisti che hanno interpretato le sirenidi, dando voce agli artisti presenti Antonello Bonanno Conti progettista dei lavori, Francesco Pafumi, Simone Calió, Paolo Bossa, Carmelo Pugliatti e Alessandra Lanese, la cui opera è in attesa di collocazione. Sono state narrate anche le opere di Togo, Concetta De Pasquale, Filippo De Mariano e Mariella Marini.

Una presentazione che vuole condividere con tutti i cittadini e i turisti che quotidianamente si dirigono al santuario di Montalto la vera storia dell’installazione Sirenidi. Un intervento di arte contemporanea, che, nato nell’anno 2010 per volontà dell’ex Provincia regionale di Messina, installato nel 2019, trova ancora oggi l’attenzione dell’Amministrazione e della città verso il completamento dell’opera.