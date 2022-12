Confcommercio Calabria incontra i vertici regionali di ANAPA

23 Dicembre 2022 15:51

Il Presidente Klaus Algieri e la direttrice Maria Santagada hanno incontrato nei giorni scorsi il Presidente regionale di ANAPA, Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione, Domenico Cugliari e il Vice presidente vicario Roberto De Marco.

Durante l’incontro si è parlato del legame tra Confcommercio e il mondo delle agenzie di assicurazione con un forte accento su una possibile partnership finalizzata a proporre innovativi servizi a favore degli associati. “Questi incontri mostrano come la rete di Confcommercio sia molto ramificata e in grado di rappresentare mondi apparentemente diversi, ma che in realtà si possono legare fra loro, se si creano le opportune sinergie. Sono certo che lavorando insieme ad ANAPA riusciremo a creare nuove opportunità per le nostre imprese”, ha dichiarato il Presidente Algieri.

Dello stesso avviso il Presidente ANAPA Cugliari: “Ringrazio il Presidente Algieri e la Direttrice Santagada per l’accoglienza. Questo incontro è stato voluto perché abbiamo in mente un progetto innovativo a servizio delle imprese che ruotano attorno a Confcommercio e ci tenevamo a farlo partire proprio dalla sede regionale. Sono certo che insieme riusciremo a realizzare progetti concreti”.