Le condizioni di papa Ratzinger: non parla più, il retroscena sui problemi di salute

29 Dicembre 2022 15:57

“Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e, pur restano gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile“. È questo l’ultimo aggiornamento arrivato per bocca di Matteo Bruni, direttore della Sala stampa della Santa Sede, riguardante le condizioni di salute di Joseph Ratzinger. “Papa Francesco – ha aggiunto – rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili“.

Il papa emerito si trova attualmente nel monastero Mater Ecclesiae dentro la Città del Vaticano. Insieme a lui l’arcivescovo Georg Gaenswein e quattro “memores domini”, laiche consacrate di Comunione e Liberazione. Secondo le notizie che sono filtrate in questi giorni, da diversi mesi avrebbe difficoltà ad articolare le parole, dunque avrebbe smesso di parlare nonostante sia comunque lucido. Non sarebbe affetto da alcuna malattia, il peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe dovuto essenzialmente all’età e ad alcuni problemi respiratori che, secondo le ultime indiscrezioni circolate, risalirebbero al periodo precedente al Natale. Il papa emerito sarebbe pronto a concludere quello che lui stesso definì in una recente lettera “il suo pellegrinaggio verso casa“.