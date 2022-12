Reggio Calabria, concerto e mostra di Natale all’I.C. “Catanoso-De Gasperi” | FOTO

22 Dicembre 2022 20:33

Aprire la porta del cuore alla gioia del Natale e lasciarsi trasportare dal suadente ritmo della musica. Questa la magia in note del Concerto di Natale, consueto e atteso appuntamento che ha abbracciato, lunedì scorso, il gremito Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”. Una festa corale che ha avuto come protagonisti assoluti gli alunni dell’Orchestra dell’Istituto, capitanato dal Dirigente Marco Geria, dimostrando ancora una volta come il talento musicale sia un dono da custodire e coltivare ogni giorno.

“Un sentito ringraziamento ai nostri eccellenti alunni che ci hanno emozionato con il loro talento artistico e musicale, dando un profondo significato alle festività natalizie“, dichiara il Dirigente Marco Geria al termine della manifestazione. Spirito di amore e condivisione palpabile sin dal primo ascolto, siglato con energia ed entusiasmo dal giovanissimo ensemble, guidato dalla perizia del maestro Roberto Filippo Caridi e affiancato dalla professionalità dei docenti di strumento Bruno Polimeni, Maria Grazia Polimeni, Alessandro Monorchio. Performance impreziosita dal contributo degli ex alunni Rocco Votano, Giovanni Schiava, Francesco Cilea, Giuseppe Romeo, Matteo e Simone Polimeni, che proprio frequentando le lezioni di strumento musicale hanno scoperto il sacro fuoco per la musica e hanno continuato ad alimentarlo.

Un viaggio sonoro che ha scaldato la platea, esplorando le melodie di un composito repertorio, dal celebre “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” di Meredith Willson ai tradizionali “Adeste fideles”, “Bianco Natale” e “Astro del Ciel”, passando per le trascinanti “Jingle Bells rock”, “Feliz Navidad” e “Happy Christmas”. Incursione in un’atmosfera da sogno che ha fatto vibrare i cuori sulle note della commovente “Hallelujah” di Leonard Cohen. Un caleidoscopio di emozioni che ha stupito e appagato i sensi dei presenti anche con disegni, manufatti decorati con la tecnica del decoupage, presepi creativi e alberi realizzati con materiale riciclato, esposti per la mostra di Natale a cura del Professore di Arte e Immagine Gianfranco Scafidi.

“È stata messa in mostra la creatività dei ragazzi attraverso diversi linguaggi e tante forme di comunicazione. Quest’anno sono stati coinvolti anche i docenti di tecnologia con l’attività di riciclo creativo e anche negli altri plessi dell’Istituto sono state promosse iniziative dedicate al tema natalizio – spiega il Prof. Scafidi – Un applauso va ai nostri studenti che hanno curato ogni fase dell’esposizione, dall’ideazione all’allestimento“.