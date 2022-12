Reggio Calabria, il coro del Convitto “Tommaso Campanella” canta la magia del Natale

22 Dicembre 2022 21:03

L’Istituzione del Coro del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Francesca Arena, ha offerto un momento di ascolto di brani natalizi eseguiti dal Coro di voci bianche delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado diretto dalle insegnanti Diano Domenica, Diano Rosa e Calarco Mara.

I piccoli cantanti del coro del Convitto “Con la forza della musica…di nuovo insieme” hanno deliziato tutti con arie natalizie, applauditissimi da un pubblico composto dai familiari degli alunni del coro e dai compagni del Convitto. La Vicaria Prof.ssa Francesca Foti ha ringraziato i docenti che si sono prodigati professionalmente e con competenza nella bella riuscita del concerto, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici per il loro impegno fattivo, le famiglie coinvolte a rafforzare l’azione educativa, ma soprattutto gli alunni per il loro grande impegno e talento, per aver messo in campo una bella manifestazione canora natalizia che ha toccato in profondità le corde del cuore del pubblico presente.