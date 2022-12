Reggio Calabria, “Con la forza della musica… ancora insieme”: oggi il concerto di Natale del Convitto “Tommaso Campanella” 

22 Dicembre 2022 10:39

Il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” ancora una volta si mette in gioco come agenzia educativa coinvolgendo alunni, genitori e docenti nella realizzazione di varie iniziative di solidarietà e progetti che delineano la propria identità istituzionale finalizzati alla riflessione attiva sui problemi più urgenti della globalità.

Le iniziative si inseriscono nell’ambito dell’educazione alla pace e alla cittadinanza e nascono dalla consapevolezza che la complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone una lettura ancora più umana del mondo contemporaneo e un imperativo categorico: “agire per cambiare”. Il progetto fornisce l’occasione di promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace che non può limitarsi all’insegnamento di valori e principi ma deve essere orientata all’azione concreta.

In particolare, queste le iniziative:

Colletta alimentare promossa dal Rotary Interact Club “Convitto Campanella” che giunta alla quinta edizione rappresenta un significativo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica, riscuotendo un grande successo grazie anche alla partecipazione fattiva di tutte le famiglie. La colletta alimentare natalizia si realizzerà in collaborazione con la Parrocchia “Candelora” di Reggio Calabria.

Istituzione di un coro, fortemente voluto dalla Dirigente dr.ssa Francesca Arena, che a chiusura delle lezioni si esibirà con il Concerto di Natale "Con la forza della musica… ancora insieme" per vivere a pieno le festività natalizie, con alunni, docenti e famiglie. Il concerto si terrà giovedi 22 dicembre alle ore 17.00 presso il cortile della scuola ed offrirà un momento di ascolto di brani natalizi eseguiti dal Coro di voci bianche delle classi della primaria e secondaria di primo grado diretti dalle insegnanti Diano Domenica, Diano Rosa e Calarco Mara.

“Un immenso grazie va a tutti i genitori, agli alunni ed al personale docente e non-docente che hanno abbracciato ed aderito alle varie iniziative. Il loro coinvolgimento è un grande esempio di solidarietà verso chi oggi è più bisognoso, rappresenta, inoltre, una positività grande ed è un segno di assoluta speranza per tutti“, rende noto la scuola in un comunicato stampa.