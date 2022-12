Il comune di Taverna premia i talenti dell’A.S.D. Arcieri Club Lido | FOTO

31 Dicembre 2022 15:26

La società A.S.D. Arcieri Club Lido con la seguente motivazione “Per il contributo nella diffusione dei valori dello sport, per l’impegno e la preparazione costante nella preparazione dei giovani atleti, per l’alto spessore di aggregazione sociale, per aver ottenuto la stella d’argento al merito sportivo, per aver ottenuto 35 record italiani, per aver dato lustro alla nostra comunità e tenuto alto il nome della Calabria in Italia e in Europa” è stata premiata dall’Amministrazione comunale di Taverna a guida del Dott. Sebastiano Tarantino, su input del delegato allo sport del comune Giuseppe Pascuzzi.

Il sindaco nel suo intervento ha sottolineato l’importanza e i valori dello sport che contraddistinguono la società sportiva degli arcieri Club Lido, “ormai siamo abituati a vedere sulle pagine dei giornali l’attività dei nostri ragazzi con continuità e qualità sportiva, possiamo affermare che i successi nella nostra cittadina non sono solo calcistici ma quelli ottenuti dagli arcieri lo sono ancora di più. Ci vantiamo di avere come concittadini Francesco e Anastasia Poerio Piterà, nonché il mister Edoardo che con impegno e dedizione hanno portato in il nome della nostra amata Taverna oltre i confini provinciali, regionali e Nazionali. Il mio auspicio è quello di vedere anche per il futuro altri successi per questi meravigliosi ragazzi.”

Alle parole del sindaco ha fatto seguito l’intervento del delegato allo sport del comune di Taverna Giuseppe Pascuzzi “per me è un onore consegnare questi attestati di merito a tutti i ragazzi del settore giovanile degli arcieri club lido, i quali nella varie discipline e nelle diverse specialità ci hanno resi orgogliosi come comunità. Le nostre strutture per quello che possiamo le rendiamo disponibili a tutti gli sport, e se pur con qualche difficoltà cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti. Un grazie per quello che fate e per l’impegno e la dedizione che ci mettete nella vostra attività”

Un grande ringraziamento anche alla Amministrazione per la vicinanza sportiva è stato fatto dal Vice Presidente nonché Mister Poerio Piterà Edoardo, il quale ha voluto sottolineare l’importanza nel sociale di tutte le discipline, ma soprattutto ha voluto ringraziare i ragazzi, che sono i primi protagonisti della storia sportiva della società.