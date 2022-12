Como-Reggina, pazzesco: settore ospiti sold out in 50 minuti, ma non ci sarà pienone. Ecco perché

5 Dicembre 2022 17:40

C’è stata l’invasione (felicissima) di Brescia, c’è ancora un big match a metà settimana in cui si aspetta il pienone al Granillo e già domenica prossima si è proiettati a Como. E’ una delle settimane più calde ed entusiasmanti, in casa Reggina, di una delle stagioni recenti più belle e coinvolgenti. E così, in attesa della sfida al Frosinone, è già caccia al biglietto per la gara del Sinigaglia, altra trasferta lombarda in cui i reggini fuori sede e non si muoveranno in massa. Anzi, si sono già mossi. In meno di un’ora, infatti, sono praticamente stati polverizzati i 500 biglietti messi a disposizione dal club lariano per il settore ospiti dello stadio (prevendita cominciata alle 14:00). Ma c’è un problema: chi non ha fatto in tempo ad acquistare il biglietto, e vorrà sedersi tra i tifosi di casa, come accaduto ieri a Brescia, non potrà farlo, se nato a Reggio Calabria. “I tifosi ospiti nati a Reggio Calabria potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta”, si legge nella nota ufficiale del Como.

Il settore A della Tribuna Coperta conta circa 300 posti, che presto verranno anch’essi polverizzati. Dopodiché, non ci sarà spazio per altri tifosi amaranto, a meno che non siano nati a Reggio. A tal proposito, però, i controlli saranno serrati: “Si informano tutti i tifosi che, in fase di ingresso allo stadio – si legge ancora – verranno eseguiti controlli intensificati sui documenti di identità, col fine di verificare che luogo e data di nascita coincidano con quanto dichiarato in fase di acquisto, e sul regolare possesso del titolo di accesso all’evento, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per i tifosi e il corretto svolgimento della gara. La vendita dei biglietti per il Settore Ospite terminerà sabato 10 dicembre alle ore 19:00″.