Como-Reggina, Longo: “penalizzati da episodio casuale, c’è rabbia e frustrazione. E sul rigore…”

11 Dicembre 2022 18:19

“Da parte nostra c’è rabbia e frustrazione, perché non è la prima volta che usciamo dal campo penalizzati da un episodio abbastanza casuale, che arriva nel nostro momento migliore. Nei primi 20 minuti la Reggina è stata brava a cambiare campo rapidamente, costringendoci a difendere bassi, ma una volta apportate delle modifiche la squadra aveva preso le misure. Nella ripresa abbiamo poi costruito 3-4 palle gol, ma l’episodio del rigore ci condanna oltremodo in una partita in cui per quanto offerto potevamo portare a casa punti”. Così Moreno Longo in sala stampa al termine di Como-Reggina.

“Il rigore? Il replay lo devo ancora vedere, la mia valutazione è abbastanza limitata in questo senso, di certo c’è abbastanza confusione sui falli di mano. Se un braccio aumenta la figura significa che bisogna difendere con le braccia larghe, ma se il braccio è lungo il corpo faccio fatica a pensare che sia rigore, ma lo dico da quando gioco”.