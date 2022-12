Como-Reggina, Colombi: “ci siamo sempre stati anche dopo giovedì, vinta partita sporca”

11 Dicembre 2022 17:39

“Ci siamo dopo giovedì? Ci siamo sempre stati. Contro il Frosinone abbiamo perso una partita brutta, uno 0-3 pesante, ma tre giorni prima avevamo vinto un altro scontro diretto a Brescia. Il campo di oggi era difficile, il terreno era particolare, loro erano molto fisici e giocavano con tanti lanci. Siamo stati bravi ad adattarci e a vincere, è stata una sfida sporca. Il Como ha dei valori importanti ma si trova in fondo, non era facile. C’è stato anche da soffrire e abbiamo sofferto, così sarà anche altre volte, non si può vincere sempre 4-0, anche perché in quei casi siamo stati noi a renderle facili. Quest’anno non esiste una squadra materasso”. Così il portiere amaranto Simone Colombi, direttamente dalla sala stampa dello stadio Sinigaglia, al termine del successo della Reggina a Como per 0-1.

“Le tre gare in una settimana, a questi ritmi, è normale che qualcosa ti lasciano – ha proseguito – ma vale anche per loro. La nostra forza è di avere tutti i giocatori bravi, in panchina c’è gente che può essere titolare da altre parti, lo sappiamo e il mister è bravo a gestirci. In settimana lavoriamo forte. Faccio i complimenti a chi ha giocato meno nell’ultimo periodo. L’alternanza con Ravaglia sinceramente mi interessa poco, è una situazione un po’ anomala ma nel calcio moderno è pieno di queste cose, ci sono diverse squadre che cambiano. Siamo a disposizione del mister e io penso a lavorare, a quello che so fare e posso dare alla squadra”.