Como-Reggina, Cionek spiega lo scontro con Cerri: “era un po’ nervoso…”

11 Dicembre 2022 17:47

“Dopo una sconfitta pesante in casa era fondamentale riprenderci subito. Chi gioca gioca l’importante è farsi trovare pronti. Oggi abbiamo vinto una partita difficilissima. Il Como era una squadra in salute e avevamo pochi giorni per prepararla, oggi c’era più da combattere rispetto per esempio a Brescia. Scontro con Cerri? L’ho visto un po’ nervoso, ma lo conosco, abbiamo giocato insieme alla Spal, fisicamente sulle palle alte ce ne sono pochi come lui, ma siamo stati bravi a limitarlo e a vincere di sofferenza, non prendendo gol, per me questo è importantissimo”. Così Thiago Cionek al termine di Como-Reggina ai microfoni di Antenna Febea.