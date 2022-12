Coldiretti Reggio Calabria, il 15 dicembre l’evento “Malattie Professionali e infortuni”

14 Dicembre 2022 12:38

Domani giovedì 15 dicembre dalle 16.30 presso la sede provinciale Coldiretti Reggio Calabria in Via S. Anna II° Tronco, 28, si terrà l’incontro informativo “Malattie Professionali e Infortuni, un nuovo circuito di prevenzione ed assistenza”. Una campagna promossa da Epaca Coldiretti (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura) per sensibilizzare e formare imprese agricole i cittadini sul tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L’incontro ha come fine principale quello di creare nuove sinergie sul territorio e contestualmente promuovere prassi virtuose in un settore complesso dove l’attività consulenziale e l’informazione si qualificano come essenziali fattori sia per ciò che concerne la prevenzione che l’assistenza in tema di danni alla salute. Durante il meeting, moderato dal direttore della Coldiretti reggina Pietro Sirianni, organizzato dal Patronato Epaca e promosso da Coldiretti Reggio Calabria, alla presenza di agricoltori, cittadini e professionisti del settore, relazioneranno figure professionali che tratteranno l’argomento sotto diversi punti di vista condividendo con i presenti novità, informazioni e opportuni approfondimenti.

Dopo la relazione introduttiva della dr.ssa Ilenia Cento, responsabile provinciale Epaca, interverranno: il dr. Giovanni Fontana, medico del lavoro e componente della Commissione medico legale dell’Inps, la dr.ssa Lorella Nava, responsabile del processo lavoratori dell’Inail di Reggio Calabria, il dott. Alberto Scipione fisioterapista ed osteopata, il dott. Giuseppe Scutellà rappresentante procuratore dell’agenzia Generali di Reggio Calabria, e l’avv. Francesca Accardo, legale convenzionato del Patronato Epaca. Concluderà i lavori il Presidente della Coldiretti di Reggio Calabria Domenico Lavorata.