L’agonia natalizia senza Ponte sullo Stretto: code infinite agli imbarchi di Villa San Giovanni | VIDEO

24 Dicembre 2022 00:27

E’ storia di ogni anno? Sì, è storia di ogni anno. Ma è anche un motivo in più, una volta di più, per ribadire l’importanza del Ponte sullo Stretto, proprio adesso che è tema caldo. Nel 2022, in un paese civile, non è possibile dover attendere qualche ora per poter attraversare tre chilometri, quelli che più o meno separano Villa San Giovanni da Messina. O, ancora meglio, la Sicilia dal resto d’Italia. Il video pubblicato qui in basso è di questa sera: si vedono code chilometriche agli imbarchi di Villa San Giovanni. Sono tutti coloro che stanno rientrando nell’isola per le feste natalizie. Di natalizio, però, c’è anche l’agonia di chi ci mette, con queste modalità e attese, quasi di più da Villa a Messina che da Roma a Villa.

E’ storia di sempre. A Natale ma anche per i ponti festivi nel corso dell’anno, per l’esodo ferragostano, per quello pasquale. Sempre la stessa storia. Ore per attraversare tre chilometri, tra le code e il traghettamento. Un tempo che verrebbe decisamente ridotto con l’aggiunta del Ponte, un miglior deflusso e una possibilità di scegliere più alternative per attraversare lo Stretto. Cose normali. Tutte cose normali, in un paese civile. Ma nel 2022 stiamo ancora a discutere di questo. La speranza è che l’accelerata di queste settimane ci porti a non dover più scrivere di tutto ciò tra qualche anno. Ci eviteremmo anche le imprecazioni degli automobilisti. Di seguito il video.