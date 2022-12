Clementino fa impazzire Cinquefrondi | FOTO

29 Dicembre 2022 09:22

E’ stato un grande successo il concerto a Cinquefrondi del noto rapper campano Clementino: migliaia di persone hanno preso d’assalto la cittadina della provincia di Reggio Calabria. Clementino sul palco di Piazzale Stazione, per l’appuntamento di punta del Natale cinquefrondese, porta una filosofia musicale fatta di napoletanità e messaggi sociali chiari.

Il Sindaco Michele Conia:” organizzare questi grandi eventi di massa non può che far bene ad una comunità per troppo tempo considerata colpevolmente assopita, all’economia e alle realtà locali nel settore produttivo. Ci tengo a ringraziare la mia Amministrazione, i volontari del Servizio Civile, e tutti i collaboratori che svolgono una enorme mole di lavoro per permettere la riuscita di queste manifestazioni, senza i quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Un grazie particolare alla Città Metropolitana che ha reso possibile questo grande evento per tutto il territorio”.