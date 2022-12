Cittanovese, svolta societaria: trattativa con società impegnata in Europa e nei paesi arabi

19 Dicembre 2022 11:17

L’ASD Cittanova Calcio comunica che sono in fase di definizione le trattative avviate con la società ELY INTERNATIONAL SPA, società impegnata in Europa e nei paesi arabi del Golfo Persico nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed applicativi per la costruzione. Proficui incontri si sono registrati, nei giorni scorsi, tra le rappresentanze giallorosse ed il dottor Germano Ventura, Presidente della società. Il progetto di partnership coniuga le ambizioni sportive dell’ASD Cittanova Calcio con quelle di sviluppo imprenditoriale della Ely International Spa nell’intero territorio regionale. Una prospettiva di collaborazione duratura, di cui va dato ampio merito al dottor Germano Ventura, la cui straordinaria visione imprenditoriale – sportiva ha sorpreso in positivo l’intera compagine giallorossa. I tifosi cittanovesi, il Presidente, il Vicepresidente ed i soci Condomitti, D’Agostino, Fazzari, Gerace e Morano, sperano di dargli al più presto il benvenuto ufficiale.

L’imprenditore ha così commentato: “Ringrazio il Presidente Guido Contestabile e l’intero gruppo societario per l’opportunità. La Ely International Spa ribadisce la grande stima che nutre per la ASD Calcio Cittanovese e l’intero territorio. L’auspicio è di supportare la società e la squadra in maniera concreta, con l’augurio di poter festeggiare insieme le vittorie della ASD Cittanova Calcio. Spero che il nostro esempio, sia seguito anche da altri imprenditori e da altre aziende, perché nella crisi dovuta alla diffusione del Covid-19 lo sport è tra le realtà che maggiormente ne stanno subendo le conseguenze”. Il Presidente Guido Contestabile afferma: “In un periodo di grandissima difficoltà economica, la scelta della Ely International Spa di investire nel calcio, abbracciando il progetto sportivo dell’ASD Cittanova Calcio è motivo di grande soddisfazione per l’intero popolo giallorosso. Partita in netto ritardo a causa delle travagliate vicende societarie, dopo un inizio di campionato estremamente difficile, adesso l’ASD Cittanova Calcio, grazie anche al lavoro costante di Mister Fanello, è risorta! Il capolavoro che auspichiamo di realizzare insieme al dottor Germano Ventura, è quello di creare una società moderna, forte, catalizzatrice di tutte le migliori espressioni calcistiche della Piana di Gioia Tauro. L’ASD Cittanova Calcio c’è e non molla. Mai!”.