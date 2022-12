Città Metropolitana, la Cisl Fp sottoscrive il contratto decentrato 2022

30 Dicembre 2022 22:36

Si è riunita in data odierna a Reggio Calabria la delegazione trattante della Città Metropolitana presieduta dalla dr.ssa Blefari. Due i punti all’ordine del giorno: sottoscrizione Accordo Decentrato sui criteri e sulle modalità di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 comma 5 D.lgs 50/2016 e successive ss.mm.ii. che segue alle modifiche del regolamento intervenute a seguito della deliberazione 16/2022 e sottoscrizione Accordo Decentrato Integrativo anno 2022.

Presenti per la RSU i componenti eletti CISL (Elena Festa, Alberto Ierace, Alessia Santoro, Mario Marino, Paolo Zumbo e Biagio Milano) nonché il componente RSU eletto CSE/USB Paolo Suraci. Per le OO.SS territoriali erano presenti Adolfo Romeo, delegato dal Segretario Generale, Enzo Sera, impegnato in altre importanti sedi istituzionali; Felice Foti, Segretario aziendale e Daniela De Blasio. Pasquale Gattuso, invece, ha firmato il CCI per il sindacato autonomo CSA. La parte pubblica era rappresentata dalla dott.ssa Maria Grazia Blefari (presidente), il dott. Fabio Nicita e le funzionare, dott.sse Zina Laganà e Francesca Tripodi. La trattativa è stata, inoltre, attenzionata dal Sindaco ff Carmelo Versace, il quale sebbene impegnato in una conferenza stampa, ha poi ha incontrato la delegazione CISL fp guidata da Adolfo Romeo ed informato dell’avvenuta stipula del Contratto Decentrato in ultravigenza del Cci 19/21. Il Contratto firmato conferma tutti gli istituti contrattuali previsti, compresa la progressione orizzontale per il personale. Nello stesso è stato anche assunto l’impegno per la ripresa della trattativa 2023 entro il mese di gennaio, al fine di preparare le condizioni per la nuova riclassificazione delle varie categorie professionali applicabile dal mese di aprile 2023 (ccnl 19/21).

La CISL-Fp, come sottolinea il segretario generale Enzo Sera, si dichiara “soddisfatta del risultato conseguito mediante la sottoscrizione del nuovo contratto nell’ultimo giorno utile di fine anno, garantendo la continuità dell’erogazione delle indennità contrattuali nell’arco del 2023 a tutto il personale dalla categoria A alla D senza interruzione di sorta o vuoti di procedure incompiute a livello di contrattazione decentrata. Analoga soddisfazione deriva dalla firma al Regolamento sui criteri e sulle modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche”. La riunione si è svolta in un clima di perfetta armonia: si è discusso anche sulla performance e sulla delibera n.171 del 29/12/2022 di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance.