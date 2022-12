21 Dicembre 2022 10:52

Passa l’emendamento per l’abbattimento in città dei cinghiali. Il via libera è arrivato in Commissione Bilancio della Camera con l’emendamento della manovra economica sul “controllo della caccia alla fauna selvatica” che apre all’abbattimento anche nelle zone urbane protette di animali come i cinghiali.

La norma è stata inserita nella legge di bilancio con un emendamento a primo firma di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.