Cessione ACR Messina, il presidente Sciotto esce allo scoperto: “siamo stanchi…” 

13 Dicembre 2022 22:23

Ultimo posto in classifica, emorragia di punti e vittorie, una difesa che fa acqua e un attacco fin troppo arido per stare in riva allo Stretto. Il presente dell’ACR Messina è complicato, le nuvole all’orizzonte non promettono nulla di buono. Nelle gare casalinghe al “Franco Scoglio” la contestazione dei tifosi è ben presente e si susseguono le voci su una possibile cessione della squadra.

Al tal proposito, la famiglia Sciotto ha voluto rilasciare una dichiarazione riguardante il futuro dell’ACR Messina, in relazione alle ultime notizie che vorrebbero nuovi investitori pronti a mettere le mani sul club peloritano. “‘Siamo stanchi di smentire notizie false, provenienti da presunti faccendieri o autentici truffaldini. Da questo momento non rilasceremo più alcuna dichiarazione sull’argomento. – si legge nella nota – Non c’è nessuna trattativa per la cessione dell’Acr Messina. Sono tutte voci messe in giro ad arte per fare male al Messina, alla squadra, all’ambiente, alla proprietà. Valuteremo ogni più opportuna e necessaria azione, nelle sedi competenti’. Questa la dichiarazione della famiglia Sciotto, proprietaria dell’Acr Messina in merito alla notizia diffusa da alcuni media di un presunto interessamento per il club“.