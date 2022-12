Cena di fine anno per il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria

22 Dicembre 2022 11:32

Si è concluso, lo scorso venerdì, con una sprizzante cena di gala, l’anno 2022 per i Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria con il tema “Aspettando il Natale”. Il momento convivale è stato organizzato presso il prestigioso Casale Tramontana a Reggio Calabria ed hanno partecipato oltre 150 Imprenditori e Professionisti provenienti da tutta la Calabria.

“Sono molto soddisfatto- afferma il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, Umberto Barreca- dell’anno trascorso insieme a tutti i colleghi imprenditori del nostro magnifico gruppo giovani, da Capri a Reggio Calabria passando per tutte le territoriali Calabresi, i nostri associati non hanno smesso mai di partecipare a tutte le attività promosse dal nostro Consiglio Direttivo ed alle numerose tappe nazionali dove la Calabria ha partecipato con un’adeguata rappresentanza. Voglio ringraziare per la proficua collaborazione tutti i presidenti della 5 territoriali da me rappresentate, Antonia Abramo per Catanzaro, Salvo Presentino per Reggio Calabria, Natale Santacroce per Vibo Valentia, Roberto Rugna per Cosenza e Vincenzo Squillacioti per Crotone”.