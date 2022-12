Catanzaro nella storia: record di punti nel girone d’andata, superata la Reggina di Toscano

18 Dicembre 2022 19:17

Il Catanzaro fa la storia della Serie C. La squadra di Vivarini, con l’ennesima vittoria di oggi (e con l’ennesima goleada, 6-1 al Potenza), ha centrato i 51 punti nel girone d’andata. Una media pazzesca, che proietterebbe i giallorossi a 102 punti a fine campionato, mantenendo questo passo. Un record. Ma, intanto, il record c’è già. E appunto quello al termine del girone d’andata. Mai nessuno, infatti, aveva conquistato 51 punti dopo 19 giornate in Serie C. Superato il cammino che spettava alla Reggina di Toscano, la quale nel 2019 ha conquistato 49 punti.