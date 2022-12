Catanzaro: ruba un portafoglio all’interno di un noto centro commerciale, giovane denunciato

15 Dicembre 2022 12:52

Nella giornata del 12 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido deferivano in stato di libertà un soggetto classe 1983 per furto aggravato. Nello specifico, il proprietario di un esercizio commerciale che si trova all’interno del centro commerciale “Le Fontane” denunciava il furto del suo portafoglio con all’interno gli incassi della giornata, carte di credito e documenti vari, per un importo di circa 15.000 euro.

Le immediate indagini dei Carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificare l’autore del furto e di rinvenire a seguito di perquisizione domiciliare e personale, i soldi asportati.

Il denaro è stato restituito all’avente diritto.