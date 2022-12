Catania: bando di gara da 404 milioni di euro per il prolungamento della pista dell’aeroporto Fontanarossa 

12 Dicembre 2022 15:08

Rete Ferroviaria Italiana, del gruppo Fs italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l’interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel nodo di Catania, per consentire il prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa.

La gara ha un valore di oltre 404 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr, ed è parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina. L’intervento consiste nell’interramento del tratto ferroviario che interferisce con il prolungamento della pista del Vincenzo Bellini con la realizzazione di una galleria artificiale e trincee per circa 3 chilometri. Inoltre, il progetto prevede la modifica del tracciato di collegamento Catania-Siracusa, la realizzazione di un nuovo ramo per i collegamenti diretti tra Siracusa e Palermo e della nuova stazione Bicocca, con un nuovo terminal merci nell’attuale impianto, e la trasformazione in stazione della fermata Catania Aeroporto Fontanarossa, con la realizzazione di un terzo binario.

Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario straordinario di governo Filippo Palazzo. La nuova opera, spiegano dal gruppo Fs italiane, sarà fondamentale per la mobilità catanese e siciliana: sia perché propedeutica alla realizzazione della nuova pista di volo dell’aeroporto Fontanarossa da parte della società di gestione dell’aeroporto; sia perché consentirà un miglioramento del collegamento ferroviario con lo scalo di Catania Fontanarossa tramite il potenziamento della stazione Aeroporto Catania Fontanarossa, l’ammodernamento dell’impianto di Bicocca, il più importante terminal merci siciliano, e l’adeguamento della tratta ferroviaria agli standard europei.