Denise Pipitone, cominciata l’udienza per l’ex pm Maria Angioni: è accusata di false informazioni

22 Dicembre 2022 11:45

E’ cominciato, con il deposito da parte della Procura di Marsala di nuovi documenti, il processo, celebrato davanti al giudice monocratico, Giusi Montericcio, all’ex pm Maria Angioni, accusata di false informazioni al pubblico ministero. Per oggi è prevista la requisitoria.

L’ex giudice, che nei mesi scorsi si è dimessa dalla magistratura, non è presente in aula. Angioni, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, avrebbe mentito alla Procura di Marsala che, proprio dopo le dichiarazioni da lei rese ai media, riaprì le indagini sulla scomparsa di Denise. L’ex pm, infatti, in diverse apparizioni tv, aveva denunciato presunti depistaggi dell’inchiesta originaria, e per questo venne sentita dai colleghi siciliani. Le rivelazioni da lei confermate nel corso delle sommarie informazioni, però, vennero sistematicamente smentite dagli accertamenti fatti. Da qui l’accusa di false informazioni.