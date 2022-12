La casa editrice reggina Laruffa Editore a Roma per “Più libri più liberi”

12 Dicembre 2022 12:53

Si è concluso domenica 11 dicembre, il consueto appuntamento con Più libri più liberi, a Roma, presso la Nuvola di Fuksas. Laruffa Editore, casa editrice reggina, vi partecipa sin dalla sua prima edizione, risalente a ventuno anni fa.

Numerosi i visitatori allo stand. Innanzitutto i calabresi, attratti dalle tante pubblicazioni sul territorio regionale: saggi, romanzi, guide, libri fotografici. E gli album e i libri rivolti ai più piccoli. A catturare la curiosità del pubblico, anche la collana CoScienza Olistica.

Diversi gli autori della Casa Editrice che hanno presenziato allo stand in questi cinque giorni, provenienti da ogni parte d’Italia. L’ipnologo dei vip, Antonio Valmaggia, proveniente da Varese, che ha firmato le copie del suo libro Tu non morirai mai, incentrato sull’ipnosi regressiva; le scrittrici romane Stefania Paglia (autrice per bambini) e Isabella Giomi; Elisabetta Motta, il saggista Paolo De Luca, e lo scrittore reggino Antonio Calabrò.

Molto apprezzati i saggi di recente edizione del Prof. Raffaele Gaetano Per la Calabria Selvaggia e Cronache di un viaggio a piedi nella Calabria del 1847, entrambi incentrati su Edward Lear e su ben 109 disegni inediti dell’artista inglese, scoperti dal Prof. Gaetano presso la biblioteca di Liverpool.

Particolare attenzione per Terra Santissima, di Giusy Staropoli Calafati, romanzo che ha ottenuto innumerevoli premi, e proposto al Premio Strega. Tra i romanzi, molto apprezzato anche Prenderò il dolore tra le braccia, di Antonio Calabrò, ispirato a Dante e alla Divina Commedia e a John Lennon.

Tra i libri per bambini grande successo di Tesori di Calabria, da leggere e colorare, della disegnatrice Toscana Chiara Cipolla, e Coloriamo la Calabria, del disegnatore reggino Demetrio Micalizzi. Appuntamento al prossimo anno, con tante novità già in cantiere.