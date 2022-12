21 Dicembre 2022 10:41

Arrivano le risorse per garantire migliori collegamenti aerei da e per la Sardegna e la Sicilia e contrastare il caro biglietti. Nella manovra finanziaria spunta, infatti, un fondo per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità solo per i residenti delle due regioni.

Istituito un fondo per rimuovere gli svantaggi legati all’insularità con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni a decorrere dal 2024.