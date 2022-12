Carburanti, stop ai ribassi | DETTAGLI

22 Dicembre 2022 09:22

Si fermano i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, mentre sui mercati petroliferi internazionali le quotazioni dei prodotti raffinati tornano a salire con forza. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,647 euro/litro (invariato, compagnie 1,646, pompe bianche 1,647), diesel a 1,712 euro/litro (-2, compagnie 1,712, pompe bianche 1,714). Benzina servito a 1,792 euro/litro (-2, compagnie 1,834, pompe bianche 1,711) diesel a 1,758 euro/litro (-2, compagnie 1,900, pompe bianche 1,776). Gpl servito a 0,768 euro/litro (+1, compagnie 0,777, pompe bianche 0,757), metano servito a 2,435 euro/kg (-22, compagnie 2,423, pompe bianche 2,444), Gnl 2,204 euro/kg (-30, compagnie 2,259 euro/kg, pompe bianche 2,164 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,747 euro/litro (servito 2,013), gasolio self service 1,806 euro/litro (servito 2,069), Gpl 0,862 euro/litro, metano 2,388 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 546 euro per mille litri (+13, valori arrotondati), diesel a 719 euro per mille litri (+16, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1124,28 euro per mille litri, diesel a 1186,40 euro per mille litri.