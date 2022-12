Carburanti: stabili i prezzi di benzina e diesel

30 Dicembre 2022 09:32

Altra giornata di tranquillità sulla rete carburanti, come rilevato dalla Staffetta Quotidiana. Dal mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo l’unico segnale proviene dalla benzina che ha messo a segno due cospicui rialzi consecutivi. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,626 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,625, pompe bianche 1,628), diesel a 1,692 euro/litro (-1, compagnie 1,691, pompe bianche 1,694). Benzina servito a 1,774 euro/litro (invariato, compagnie 1,815, pompe bianche 1,693), diesel a 1,839 euro/litro (-1, compagnie 1,881, pompe bianche 1,758). Gpl servito a 0,765 euro/litro (invariato, compagnie 0,774, pompe bianche 0,754), metano servito a 2,338 euro/kg (-27, compagnie 2,333, pompe bianche 2,323), Gnl 2,228 euro/kg (+11, compagnie 2,288 euro/kg, pompe bianche 2,182 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 577 euro per mille litri (+10, valore arrotondato), diesel a 736 euro per mille litri (invariato, valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1155,87 euro per mille litri, diesel a 1203,17 euro per mille litri.