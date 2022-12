Carburanti, prezzi in forte calo

12 Dicembre 2022 09:21

Scendono in picchiata i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre registrano un lieve rimbalzo le quotazioni dei prodotti raffinati. Media nazionale dei prezzi della benzina in self service a 1,7 euro/litro, gasolio a 1,77 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 e Tamoil registriamo un ribasso di 2 cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,704 euro/litro (-25 millesimi, compagnie 1,706, pompe bianche 1,700), diesel a 1,774 euro/litro (-30, compagnie 1,777, pompe bianche 1,767). Benzina servito a 1,847 euro/litro (-25, compagnie 1,890, pompe bianche 1,763) diesel a 1,916 euro/litro (-30, compagnie 1,960, pompe bianche 1,829). Gpl servito a 0,772 euro/litro (-2, compagnie 0,782, pompe bianche 0,761), metano servito a 2,323 euro/kg (+27, compagnie 2,379, pompe bianche 2,458), Gnl 2,239 euro/kg (-5, compagnie 2,277 euro/kg, pompe bianche 2,212 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,794 euro/litro (servito 2,058), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,119), Gpl 0,866 euro/litro, metano 2,314 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.